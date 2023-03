Akragas-Enna, da oggi inizia la prevendita dei biglietti per assistere al match che può valere la promozione

C'è grande attesa ad Agrigento per la partita di domenica 2 aprile allo stadio Esseneto: l'Akragas sfiderà l'Enna, in un match che potrebbe valere la promozione in serie D. Ambedue le squadre sono prime in classifica, a quota 65 punti, e domenica potrebbe esserci un match point importante per entrambe le formazioni.

L'Akragas, con una nota sulla propria pagina Facebook, comunica che da oggi inizia la prevendita dei biglietti per assistere al big match Akragas-Enna, in programma domenica 2 aprile, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento.

I biglietti potranno essere acquistati dalle 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 presso i seguenti punti vendita: segreteria dello stadio Esseneto; tipografia Maira in via Callicratide; Bar dei Fiori al Villaggio Mosè.

I prezzi dei tagliandi in prevendita fino a venerdì sono i seguenti: tribuna centrale 12 euro, curva 5 euro, tribuna vip 20 euro, settore ospiti 12 euro.

Le donne in curva entreranno gratis (verrà rilasciato un biglietto omaggio).

Sabato 1° aprile e domenica 2 aprile i biglietti avranno un prezzo differente: tribuna centrale 15 euro, curva 7 euro, donne 5 euro in tutti i settori dello stadio, settore ospiti 12 euro. Domenica 2 aprile il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 10.

Inoltre, il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket

I bambini fino a 12 anni entreranno gratuitamente.