Akragas verso la sfida contro l'Enna: Anastasi convoca 20 giocatori

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia e le ultime calde ore sul mercato l'Akragas torna a giocare in campionato domani pomeriggio dove sarà atteso dalla sfida al Gaeta contro l'Enna, al ritorno in campo dopo tre partite a causa dello stop forzato dovuto al focolaio Covid. Obiettivo vincere per chiudere al meglio il girone d'andata e difendersi in vetta dal Canicattì

L'allenatore dell’Akragas Giuseppe Anastasi ha convocato 20 calciatori per la partita di domani, domenica 19 dicembre, contro l'Enna e valevole per l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza, girone A. La partita si giocherà allo stadio Gaeta di Enna, con inizio alle ore 14:30.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Di Carlo, Iacono

Difensori: Ferrigno, Tuniz, Baio, Punzi, Yoboua, Cipolla, Noto

Centrocampisti: Bellanca, Piyuka, Maiorano, Costantino, Taormina, Treppiedi

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Silvano, Prestia, Leonardi