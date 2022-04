Akragas a caccia della finale playoff, Cammarata: “Contro Enna la partita dell'anno, chiediamo il sostegno del pubblico”

Sabato l’Akragas chiude la regular season del girone A di Eccellenza contro l’Enna, una partita che può valere l’approdo diretto alla finale di girone dei playoff, viatico per la fase nazionale che porta direttamente alla Serie D. Il direttore sportivo biancazzurro Giuseppe Cammarata esprime le sue considerazioni sul match e chiama a raccolta il pubblico dell’Akragas per sostenere la squadra.

In prima battuta Cammarata parla del peso della sfida contro i gialloverdi: “La gara di sabato è per me la gara più importante della stagione - ha affermato - non perché è l’ultima di campionato ma perché in primis o incontriamo una delle squadre più organizzate del torneo, costruita per vincere e perciò servirà la migliore Akragas. Poi perché questa gara ci consentirebbe di andare in finale, dunque per noi questa è come se fosse la semifinale dei playoff che dobbiamo affrontare. Il gruppo squadra sa l’importanza della gara e la sta preparando come preparano tutte le gare ogni settimana”.

Il dirigente biancazzurro ha poi rivolto un appello ai tifosi, segnatamente quelli non appartenenti al tifo organizzato, chiedendogli di stare più vicino alla squadra sabato e in generale: “Come gruppo squadra chiediamo il calore del pubblico. In tal senso sottolineo che il pubblico che definisco come istituzionale, ovvero quello della tribuna, ci ha dato poco calore: è arrivato il momento che la città sportiva si avvicini a questa grande società, perché noi siamo rappresentati da una grande società che non ci fa mancare nulla e i risultati ne danno atto. Lo stesso non posso dire dei tifosi organizzati perché gli ultrà non ci fanno mai mancare il loro calore in casa o fuori casa: perciò abbiamo bisogno della spinta sia della curva, che avremo sicuramente, che di quella della tribuna”.