Akragas, El Yakoubi si presenta: "Arrivo in un grande club, dobbiamo tornare tra i professionisti"

È all'Akragas da alcuni giorni e continua ad allenarsi con i nuovi compagni il neo acquisto Ebrahim El Yakoubi, classe 2004. Il centrocampista, ex Sant'Agata, si è distinto nel campionato di serie D. Un'operazione interessante, quella condotta dal Direttore sportivo Ernesto Russello.

Il calciatore si è presentato in sala stampa, raccontando le proprie sensazioni in vista della sua nuova avventura: "Arrivo in una grande squadra - ha dichiarato il nuovo centrocampista - per me è un club importante e sono contento della fiducia che il direttore mi ha mostrato. Siamo in Eccellenza ma per me siamo un club professionistico a tutti gli effetti. Posso giocare sia da mezzala che come play, calcio indifferentemente col destro e col sinistro. Il mio idolo è Paul Pogba, un grande centrocampista. Posso scendere in campo già domenica, se il mister mi dà fiducia sono assolutamente pronto. L'Akragas non deve giocare in Eccellenza, dobbiamo fare di tutto per tornare prima in serie D e poi cercare di tornare tra i professionisti: la piazza merita tutto questo".