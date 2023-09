Akragas, ecco un rinforzo in difesa: c’è la firma di Giordano Pantano

L'esperto difensore Giordano Pantano è un nuovo calciatore dell'Akragas.

Classe 1992, vanta anche diverse stagioni di Serie C alle spalle. La scorsa stagione ha militato in Serie D con l'Aglianese. Pantano è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha fatto le prime apparizioni tra i professionisti con la Pro Patria, prima di passare al Sorrento, alla Lucchese e alla Lumezzane. Nel 2016 si è trasferito in Islanda, dove per due campionati ha giocato con la maglia dell’Umf Selfoss. Ha fatto poi ritorno in Italia, militando in diverse formazioni di Serie D e tra queste quella della Sanremese, due stagioni fa. È un giocatore molto duttile e può ricoprire più ruoli difensivi.