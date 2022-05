Akragas verso la finale playoff, Deni invoca i tifosi: "Stadio pieno un regalo alla squadra dopo il bel finale di campionato"

Sale l'attesa in vista della sfida tra Akragas e Don Carlo Misilmeri, valevole per la finale dei playoff del girone A di Eccellenza e primo step verso la fase interregionale. In caso di vittoria i biancazzurri sfiderebbero la vincente della finale molisana (che si disputerà tra il Città di Isernia e la vincente della semifinale Olympia Agnonese-Campodipietra) nella partita che dà l'accesso alla finale per la D. La vendita dei biglietti della partita, in programma domenica alle 16, è cominciata ieri e la società ha reso noto che sono stati venduti i primi cento tagliandi: La vendita continuerà sia in modalità telematica che al botteghino fino a domenica.

Il presidente della società biancazzurra Giuseppe Deni, nell'annunciare che non saranno erogati biglietti di favore e accrediti (eccezion fatta per autorità istituzionali e stampa) chiede ai tifosi di venire numerosi domenica: "Ci aspettiamo che lo stadio sia pieno .- si legge nel comunicato - sarebbe un bel regalo da fare alla squadra dopo l'esaltante finale di campionato"