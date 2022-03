Akragas verso la sfida contro Misilmeri, Terranova: "Spero che ci siano tanti tifosi, domenica servirà gara attenta"

Dopo la vittoria contro il Cus l'Akragas torna in campo per preparare la sfida con la Don Carlo Misilmeri, terza forza del girone A di Eccellenza, in programma domenica pomeriggio all'Esseneto alle ore 15. In caso di vittoria i biancazzurri si porterebbero a + 5 proprio sulla formazione del palermitano, blindando un secondo posto fondamentale in ottica play-off. Il tecnico Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni di merito.

In prima battuta l'allenatore mazarese nel parlare dell'importanza dell'evento ha idealmente chiamato a raccolta i tifosi akragantini: "Per noi è una settimana fondamentale -ha affermato - contro un avversario che a inizio stagione non ha badato a spese per costruire una squadra importante, noi probabilmente siamo un po’ più giovani ma in questo rush finale contano tante altre situazioni come il pubblico. Auspico che domenica ci sia il pubblico delle grandi occasioni perché questa squadra per impegno e sacrificio merita il pubblico che ho conosciuto io da avversario dell’Akragas".

Terranova ha infine parlato del tipo di partita che si aspetta domenica: "Servirà una prestazione attenta -conclude -incontriamo una squadra che ha un palleggio importante soprattutto con gli uomini offensivi sia a destra che a sinistra. Dobbiamo essere bravi a trovare le giuste contrapposizioni e a capire che in una partita ci sono più partite, quindi gestire i momenti di difficoltà consapevoli di avere grandi qualità ma di avere di fronte un avversario che può metterci in difficoltà".