Akragas: al via la vendita dei biglietti per la finale playoff contro la Don Carlo Misilmeri

I tagliandi della partita, in programma domenica alle ore 16 allo stadio Esseneto, possono essere acquistati sia presso l'impianto che in modalità telematica: non saranno validi gli abbonamenti stagionali. Il match non sarà trasmesso in nessuna modalità