Akragas, domani trasferta a Locri: Coppa prevede un match difficilissimo

Vigilia di campionato in casa Akragas con il turno infrasettimanale dell’undicesima giornata nel girone I di Serie D. Domani, alle ore 14:30, i biancazzurri saranno di scena sul campo del Locri.

Marco Coppa conosce le insidie del match e prevede una partita difficilissima: "Sarà una gara complicata - ha esordito l'allenatore ai microfoni ufficiali del club - ho chiesto ai ragazzi di non fidarsi della classifica dei nostri avversari. Sono sicuro faranno di tutto per ottenere un risultato positivo contro di noi. Conosco l'ambiente e so che sarà difficile: noi proveremo a vincere, come sempre. Chi pensa, però, che l'Akragas sia obbligata a farlo si sbaglia: siamo consapevoli della difficoltà dell'incontro".

Morale alto, comunque, nello spogliatoio biancazzurro: il derby vinto contro il Canicattì è stato certamente importante.

"È stata fatta una grande partita nell'ultimo turno - ha concluso Coppa - con grande personalità, anche da parte dei più giovani. Domani cerchiamo continuità nella nostra crescita, avremo tra i convocati anche Leuca: speriamo di avere più incisività in attacco".