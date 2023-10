Akragas, domani si torna in campo: biancazzurri in trasferta a Castrovillari

Domani pomeriggio l'Akragas torna in campo dopo la sconfitta interna contro il Trapani. La formazione di Coppa affronterà, in trasferta, il Castrovillari: i calabresi sono ultimi in classifica, a quota zero. Degli avversari, soprattutto in considerazione del loro posizionamento in classifica, non si fida il tecnico del Gigante. Coppa, in conferenza stampa, ha illustrato le insidie del match: "Probabilmente è il momento più sbagliato per affrontare il Castrovillari - ha dichiarato l'allenatore - sono ultimi a zero punti e certamente vorranno invertire il trend negativo. Non mi fido assolutamente della gara, non sarà affatto una partita semplice: non ci sono squadre materasso in questo girone, dovremo fare lo stesso match disputato contro il Trapani. Serviranno rabbia, fame, un approccio corretto alla gara: la squadra sta bene ma dobbiamo mantenere questo tipo di mentalità".

In chiusura Coppa ha focalizzato l'attenzione sugli elementi che potrebbero fare la differenza in campo: "C'è poco tempo per preparare il match - ha concluso l'allenatore - si gioca ogni tre giorni e serve dosare e gestire bene le energie. La preparazione atletica, in questo senso, diventa determinante. L'aspetto psicologico, inoltre, assume un'importanza notevole a mio avviso".