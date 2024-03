Akragas, domani sfida salvezza contro il Locri: per Coppa è una vera e propria finale

Una partita che vale, di fatto, un'intera stagione. Domani pomeriggio, all'Esseneto, l'Akragas affronta il Locri in un match molto importante: se i biancazzurri vincessero metterebbero una seria ipoteca sulla salvezza. Il tecnico del Gigante, alla vigilia, non si nasconde ed anzi esce allo scoperto: "Giochiamo una finale - ha esordito Coppa - inutile girarci intorno, non vogliamo nasconderci: se vinciamo domani al 99% avremo raggiunto l'obiettivo salvezza, prefissato ad inizio stagione. Siamo maturi e ormai prepariamo le gare sempre con la stessa intensità e concentrazione, a questo punto del campionato guardiamo poco al nostro avversario e tanto a noi stessi".

Il Locri è in piena zona playout, a quota 24 punti, al quartultimo posto in classifica. Coppa non si fida, piuttosto chiede ai suoi di mantenere altissima la concentrazione: "Affrontiamo una squadra che ha personalità e grinta dentro - ha chiarito l'allenatore - a noi però non può interessare più chi siano i nostri avversari. Noi dobbiamo mettere in campo grande grinta e determinazione. Non ci sarà Rechichi, squalificato: Angelo sa che domenica non ci ha fatto un regalo, anzi. Il ragazzo, comunque, insieme agli altri compagni ha sfornato grandi prestazioni per l'intero campionato. Non giustifico il suo gesto - ha concluso - ma dare addosso a lui in questa maniera non lo ritengo corretto. Il pubblico domani sono convinto che farà la differenza, i nostri tifosi in curva e in tribuna ci danno la spinta giusta: le gambe dei ragazzi corrono il doppio quando il tifo ci sostiene".