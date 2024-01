Akragas, domani primo match del 2024: derby contro il Licata

Si torna in campo domani per la prima partita del 2024: sarà Licata-Akragas (prima giornata di ritorno del campionato di Serie D).

In sala stampa il tecnico biancazzurro, Marco Coppa, ha presentato il derby che si giocherà a Ravanusa.

"Credo sia la partita più importante in assoluto per i tifosi - ha esordito Coppa - dobbiamo tentare di giocare la partita perfetta. Prevedo una partita molto tirata, in campo ci sarà indubbiamente grande tensione perché la posta in palio è alta. In realtà in questi derby conta poco essere belli, serve concretezza".

Il tecnico ha visto bene i suoi in allenamento: "La squadra si è allenata bene in questi giorni - ha puntualizzato Coppa - i ragazzi hanno lavorato bene come sempre. Il Licata gioca bene e tutti i calciatori si conoscono molto bene, è un avversario importante. Giocano a memoria, il loro tecnico ha fatto assimilare bene i concetti tattici. Il mercato? Abbiamo puntato dei profili che potessero tornare utili per i nostri obiettivi - ha concluso l'allenatore - non credo che si sia persa qualità ".