Akragas, domani la trasferta contro il Real Casalnuovo: per Coppa la classifica dei campani è bugiarda

Nessun calo di tensione, nessuna sbavatura in difesa: Marco Coppa non ammetterà disattenzioni contro il Real Casalnuovo. Domani pomeriggio l'Akragas sarà impegnata in Campania contro una squadra ambiziosa, che ha fame di punti, ma che sinora non ha certamente raccolto quanto prodotto: soltanto nove i punti in classifica per la squadra di Raffaele Esposito. Una formazione che presenta nomi importanti per la categoria, come riconosciuto alla vigilia da Marco Coppa. Uno su tutti, Reginaldo: l'ex attaccante del Catania prova a fare ancora la differenza in un girone complicato.

"Affrontiamo una rosa che sinora ha raccolto meno di quanto prodotto - ha esordito Coppa in sala stampa - credo che siano stati sfortunati in alcune gare ma in questo girone le partite sono complicate. Hanno una rosa di nomi importanti per la categoria, dovremo essere sempre concentrati: non ci dovranno essere cali di tensione, disattenzioni, sbavature. Avranno fame di punti ma noi dovremo scendere in campo più affamati di loro".

Una partita su un campo sintetico che, secondo l'allenatore dell'Akragas, sarà molto intensa: "Secondo me sarà una sfida ad alta intensità - ha precisato Coppa - essendo una gara su un campo sintetico dalle dimensioni non grandissime. Noi viviamo un buon periodo di forma e di entusiasmo - ha concluso Coppa - non dobbiamo abbassare la guardia, dovremo avere una gestione intelligente del momento. Ci sono alcuni recuperi, adesso ho la possibilità di variare qualcosa durante l'arco dei novanta minuti. Prima dovevo inventare qualcosa, adesso ho più chances".