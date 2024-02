Akragas, domani in casa contro il Real Casalnuovo: Coppa si aspetta una gara tosta

"Una partita tosta, contro un avversario che punta ai playoff ma il nostro obiettivo è più importante rispetto a quello dei nostri avversari".

Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, ha presentato così la sfida interna di domani contro il Real Casalnuovo: all'Esseneto una sfida importante che mette in palio punti preziosi per la classifica.

"Affrontiamo una squadra forte - ha esordito Coppa - con dei giocatori di qualità e che si trova in quella posizione di classifica non per caso. Il nostro obiettivo, però, è più importante di ogni cosa: domani dobbiamo cercare di vincere, non possiamo guardare in faccia nessuno. Peccato aver spezzato il ritmo partita in queste due settimane di stop forzato però abbiamo sfruttato questo tempo imposto per recuperare gli infortunati e chi stava poco bene. Domani giochiamo contro i quinti in classifica, hanno fatto un bel cammino da inizio stagione. Abbiamo bisogno di vincere questa partita - ha concluso - siamo focalizzati solo sulla gara".