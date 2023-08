Akragas, domani il match con la Nuova Igea Virtus: Coppa conosce le insidie dell'avversario

In scena all'Esseneto, alle ore 16, il primo turno della Coppa Italia: l'allenatore ha parlato in sala stampa alla vigilia. "Sarà una partita intensa dal punto di vista agonistico, corrono per tutta la partita: speriamo di farci trovare pronti"