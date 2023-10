Akragas, domani il derby di Coppa Italia col Canicattì: per Coppa è come una partita di campionato

La Coppa Italia come fosse il campionato. E' questo che Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, ha chiesto ai suoi alla vigilia del derby contro il Canicattì: l'appuntamento con il terzo turno è in programma domani pomeriggio, alle ore 15:30, allo stadio Esseneto.

Un impegno non semplice per il Gigante, visto che il Canicattì è apparso in buona forma in campionato: la squadra di Orazio Pidatella è reduce da un buon successo esterno contro il Castrovillari. In realtà i biancorossi sono proprio una squadra da trasferta: il rendimento è migliore nelle sfide a domicilio piuttosto che in casa. Ecco perchè non bisogna abbassare la guardia, come sottolineato dal tecnico biancazzurro.

"Per noi è come se fosse una sfida di campionato - ha esordito in sala stampa Coppa - la società è stata chiara: tiene molto a questa competizione e anche noi. Dovremo avere il medesimo approccio che mettiamo in campo nelle sfide di campionato, affrontiamo una grande squadra. Hanno grande grinta, corsa, fisicità, tatticamente sono ben messi in campo: occorrerà la giusta concentrazione in campo. Noi abbiamo qualche acciacco in meno, anche se non siamo ancora al completo: l'infermeria si sta svuotando velocemente e di questo siamo contenti. La forza della nostra squadra sta negli interpreti che scendono in campo, a prescindere da un minutaggio alto: chi viene chiamato in causa risponde sempre positivamente".

In chiusura il tecnico si è focalizzato sulla crescita graduale del gruppo, che giorno dopo giorno sembra trovare un'alchimia sempre maggiore: "Avevo detto che la crescita doveva essere graduale - ha concluso Coppa - ed è quello che sta avvenendo. Mano a mano che recupereremo tutti avremo certamente più possibilità di variare la nostra formazione".