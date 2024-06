Akragas, domani conferenza stampa: verrà annunciato e presentato il nuovo allenatore

L'Akragas ha indetto una conferenza stampa per domani, lunedì 24 giugno, che si terrà presso lo stabile di via Unità d'Italia, al numero civico 85, ad Agrigento. L'incontro è in programma alle ore 10:30. Ne dà notizia il club biancazzurro, mediante un comunicato ufficiale.

Durante l'incontro con i giornalisti e i rappresentanti dei media sarà annunciato e presentato il nuovo allenatore che siederà sulla panchina del Gigante per la stagione 2024-2025 nel campionato di Serie D.