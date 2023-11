Akragas, domani arriva l’ex Reggina: Coppa chiede ai suoi di non sbagliare approccio

Archiviata la sconfitta di Coppa Italia, domani l’Akragas ospita allo stadio Esseneto di Agrigento la Fenice Reggio Calabria, l’ex Reggina.

Il match inizierà alle ore 14:30 ed è valido per la 14esima giornata di andata del campionato di Serie D, girone I.

"Sarà bello affrontare la squadra più importante di questo girone - ha esordito Coppa in sala stampa - credo sia una sfida stimolante per tutti: tifosi, giocatori, società. Dovremo cercare di non sbagliare l'approccio, affronteremo un avversario di qualità e ben organizzato. Prevedo grande agonismo, noi siamo pronti".

L'allenatore, in chiusura, chiede ai suoi uomini di giocare con passione: "Ci vuole passione nello scendere in campo - ha precisato Coppa - domani sarà una bella sfida. Vorremmo giocare su un campo diverso, il nostro è un calcio di qualità ma su questo terreno non è sempre facile. Ho parlato con tutti, abbiamo svolto una bella riunione: mi sono soffermato con i più giovani, ho spiegato loro che noi giochiamo per i punti".