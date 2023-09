Akragas, domani arriva il Trapani: Coppa vuole grande umiltà dai suoi

"Servirà grande umiltà domani, su questo non ho alcun dubbio: affrontiamo probabilmente la squadra più attrezzata del girone e se non metteremo in campo l'atteggiamento giusto diventerà tutto molto difficile".

Lo ha dichiarato Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, alla vigilia del big match di domani pomeriggio contro il Trapani. All'Esseneto una sfida molto interessante, tra due squadre che hanno cominciato molto bene.

"Quando parlo di umiltà mi riferisco a tantissima corsa, applicazione - ha dichiarato Coppa - attenzione tattica. Nessun calo di concentrazione sarà ammesso, affrontiamo la squadra più forte, quella che ha speso di più. Le partite, però, cominciano sempre sullo 0-0 e noi vogliamo fare la nostra partita. Deve esserci la consapevolezza di affrontare una squadra forte ma nessuno parte sconfitto in partenza. Nessun allenatore entra in campo per non ottenere l'intera posta in palio: l'obiettivo è sempre giocare per la vittoria ma serve anche grande equilibrio, da parte di addetti ai lavori e tifosi, nel capire contro chi giochiamo. Ribadisco, questo non significa che non cercheremo la vittoria, anzi. Non vogliamo essere una vittima ancora prima di iniziare il match, questo deve essere chiaro".

Sarà la classifica sfida che si prepara da sola: "Ci siamo allenati molto bene - ha proseguito Coppa - giocare queste partite è stimolante, da questo punto di vista non serve dire nulla ai ragazzi: stiamo diventando sempre più squadra, questo mi piace sottolinearlo. Il pubblico arma in più? Assolutamente sì - ha concluso Coppa - avere tanta gente che tifa per te, dal primo minuto sino alla fine, è fondamentale".