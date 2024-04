Akragas, domani arriva il San Luca: Coppa prevede una gara combattuta

"Domani il San Luca arriverà qui con l'obiettivo di fare punti perché sono ancora alla ricerca della salvezza: sarà una partita sicuramente combattuta".

Marco Coppa commenta così la gara che domani l'Akragas giocherà all'Esseneto contro il San Luca: una sfida non facile, non solo per le assenze ma anche per le differenti motivazioni in campo. Gli avversari, infatti, sono ancora in corsa per la salvezza: proprio per questo il tecnico biancazzurro ha chiesto ai suoi di non staccare la spina e finire al meglio il campionato.

"Dopo aver festeggiato la salvezza ho chiesto ai ragazzi di riattivarsi e non staccare la spina - ha precisato in sala stampa - credo sia molto importante finire al meglio il campionato e cercare di ottenere il massimo di punti possibili in queste ultime tre partite. Le assenze, tra squalifiche e infortuni, ci sono sempre state quindi per noi non cambia molto. Abbiamo lavorato bene in settimana, con concentrazione e applicazione. Noi vogliamo chiudere alla grande - ha concluso -non possiamo permetterci di abbassare il ritmo".