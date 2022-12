Akragas, domani alle ore 16 la conferenza stampa del patron Giuseppe Deni

L'Akragas comunica che domani alle ore 16 il patron Giuseppe Deni terrà una conferenza stampa di fine anno, per tracciare un consuntivo della sua gestione e per illustrare le ultime dinamiche interne al club.

La stampa è invitata a partecipare presso lo studio di Giuseppe Deni ad Agrigento, nello stabile di via Unità d'Italia al numero civico 85.

La settimana scorsa erano arrivate le dimissioni del patron, annunciate per incompatibilità con l'amministrazione comunale.

“Una scelta dettata dalla totale assenza e indifferenza dell'amministrazione comunale di Agrigento nei riguardi della società - si leggeva nel comunicato della società - e nel progetto di rilancio del calcio agrigentino. Sono stato costretto a fare un passo indietro perché stanco e stufo di essere preso in giro dall'amministrazione comunale di Agrigento. Non voglio più avere a che fare con queste persone che dirigono il Comune della mia città. Lascio la squadra al primo posto in classifica con ottime possibilità di promozione in D e in finale regionale di Coppa Italia. Lascio una società solida e fiorente sotto il profilo economico. Ho già parlato con la squadra e con gli altri dirigenti e ho detto loro di stare sereni perché il mio impegno economico fino al termine della stagione non mancherà. Io le promesse le mantengo, altri no".