Akragas, domani all'Esseneto arriva la Vibonese: Coppa conosce le insidie del match e chiede ai suoi concentrazione massima

Domani pomeriggio l'Akragas di Marco Coppa ospita la Vibonese, in un match che si preannuncia piuttosto combattuto. Dopo il Trapani, un'altra big del girone arriva all'Esseneto: i biancazzurri cercano continuità e punti preziosi per la classifica.

Alla vigilia del match, in sala stampa, Marco Coppa ha fatto il punto della situazione in casa Akragas: "Sono molte le insidie del match - ha detto il tecnico - serviranno grande attenzione e determinazione per fare bene domani. Dovremo cercare di ripetere la prestazione fatta contro il Trapani, magari con maggiore cinismo: servirà concretezza sotto porta quando riusciremo a creare delle occasioni da gol. La Vibonese è una squadra sicura, sono convinto che verranno qui con grande rispetto verso di noi. Stiamo crescendo sempre più, anche fisicamente".

Il tecnico si è detto sicuro di ricevere una grande mano dal pubblico dell'Esseneto: "Sono felicissimo che i tifosi stiano apprezzando quanto fatto in campo dai ragazzi - ha precisato Coppa - questi ragazzi hanno bisogno dei loro tifosi, della loro curva. Non bisogna guardare il nome dell'avversario che affrontiamo, il sostegno del nostro pubblico è sempre determinante. Pensiamo al match di domani - ha concluso l'allenatore - poi da martedì potremo tracciare un piccolo bilancio di questo avvio di stagione".