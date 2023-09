Akragas, domani all’Esseneto arriva il Ragusa: in scena il primo turno di Coppa Italia

Domani, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento l’Akragas sfida il Ragusa per il primo turno di Coppa Italia di Serie D.

In sala stampa è intervenuto alla vigilia l'allenatore biancazzurro, Marco Coppa.

"Sarà una partita diversa rispetto a quella della scorsa settimana - ha esordito Coppa - l'avversario è tosto, dovremo mantenere alta la concentrazione. I ragazzi stanno bene, hanno lavorato come sempre durante questa settimana. Serve restare con i piedi per terra, voglio continuare a vedere una crescita graduale. Tatticamente il Ragusa è una formazione pronta - ha concluso l'allenatore - servirà prestare grande attenzione in mezzo al campo".

Anche Cristian Llama ha parlato dalla sala stampa per analizzare il match di domani: "Sarà una bella partita - ha detto il centrocampista - dovremo farci trovare pronti. Ci siamo allenati bene e siamo concentrati, vogliamo disputare una grande partita".