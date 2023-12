Akragas, dirigenti in Sudamerica per instaurare rapporti di collaborazione sportiva

L'Akragas vola in Sudamerica per instaurare rapporti di collaborazione sportiva con un importante club dell'Argentina.

I dirigenti dell'Area tecnica, guidati da Santo Russo e dal responsabile del mercato estero dell'Akragas, Massimo Ferraro, sono stati invitati da un gruppo finanziario MG Sport, proprietario già di una società sudamericana per visionare i migliori talenti del calcio Argentino.

I dirigenti dell'Akragas assisteranno anche ad un prestigioso torneo giovanile per compiere attività di scouting con l'obiettivo di portare in Italia, ad Agrigento, i futuri campioni del calcio internazionale.