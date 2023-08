Akragas, Dino De Rosa confermato alla guida tecnica della squadra Juniores

L’Akragas comunica di aver confermato alla guida tecnica della squadra Juniores mister Dino De Rosa, ex calciatore del Gigante negli anni '90.

Il club akragantino rende noto, inoltre, di aver organizzato un nuovo stage per completare le squadre del settore giovanile. L'iniziativa si terrà il prossimo 21 agosto, dalle ore 17, presso l'impianto sportivo di Fontanelle. Sono attesi tutti i giovani calciatori nati negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 per completare le formazioni della categoria "Juniores" e "Under 17".