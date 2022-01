Akragas, Deni a tutto campo: "Sonia Giordano resta come socia, quasi sicuramente sarò il nuovo presidente"

Dopo le dimissioni di Sonia Giordano dalla carica di presidente dell'Akragas, il patron della società biancazzurra Giuseppe Deni è intervenuto per fare il punto della situazione e per spegnere sul nascere possibili speculazioni circa un impatto negativo del passo indietro dell'imprenditrice lombarda sul futuro della squadra.

Deni ha sottolineato che la Giordano resta comunque all'interno della società: "La conferenza stampa è stata indetta per fare un po' di chiarezza sulle dimissioni della presidente Giordano - ha detto - abbiamo spiegato che queste non sono un fatto traumatico ma la scelta di un soggetto fisico che sta facendo cose importanti all'estero e che in virtù di ciò non sarà spesso presente ad Agrigento. Abbiamo però anche ribadito che il presidente che si dimette non significa che va fuori dall'Akragas: rimane socia a tutti gli effetti ed è parte integrante della società".

Il patron dell'Akragas ha di fatto annunciato che sarà lui il presidente del club: "Gli orientamenti sono quelli - ha affermato - ora formalizzeremo un consiglio di amministrazione: ritengo che gli orientamenti già espressi mi portano a questa considerazione". Il numero uno biancazzurro ha puntualizzato che nulla si fermerà: "L'Akragas rilancia il progetto sia sotto il profilo strutturale -ha spiegato - organizzativo che sotto il profilo calcistico con gli interventi sul mercato. Abbiamo individuato profili per alzare l'asticella della qualità e ci stiamo muovendo in tal senso. Due giocatori sono arrivati ad Agrigento e li vedremo alla prova del campo: qualche altro arriverà in settimana. L'obiettivo è quello di fare campagna acquisti non tanto per farla ma per accrescere la qualità".

In chiusura Deni ha parlato della possibilità dell'ingresso di nuovi soci e del ruolo che avrà in futuro la presidente uscente: "Questo vedremo, ci sono tante richieste - ha concluso -le valuteremo: gli ingressi che faremo fare devono essere di gente seria e per bene che ama l'Akragas. A Sonia Giordano proporremo di avere il ruolo più congeniale per le sue attitudini: lei è un'ottima imprenditrice le chiederemo di curare i grandi eventi che proporrà l'Akragas.