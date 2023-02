Akragas, sabato 25 febbraio la conferenza stampa del patron Giuseppe Deni

Sabato 25 febbraio, alle ore 10:30, si terrà la conferenza stampa del patron dell'Akragas Giuseppe Deni. L'appuntamento è in programma presso la sala stampa dello stadio Esseneto.

La comunicazione arriva direttamente dalla società biancazzurra, attraverso una nota ufficiale pubblicata sulla propria pagina FB.

Nell’occasione, il patron akragantino Giuseppe Deni farà anche un consuntivo della stagione che si appresta ad entrare nella fase conclusiva.

Ieri una vittoria importante contro la Parmonval, anche se la capolista Enna non ha sbagliato la gara in trasferta contro il Resuttana San Lorenzo. I biancazzurri non possono più sbagliare, nelle ultime otto partite non potranno più commettere errori. Potrebbe non bastare: il Gigante ha bisogno di un passo falso dell'Enna per tornare in vetta alla classifica.