L'Akragas e il Presidente Deni a sostegno dello sport agrigentino e dei suoi atleti: "Troveremo uno sponsor per la pluricampionessa Giusi Parolino"

La Società dell’Akragas, con in testa il presidente Giuseppe Deni, è estremamente soddisfatta di aver regalato alla pluricampionessa italiana del lancio del giavellotto, l'agrigentina Giusi Parolino, il giavellotto della famosa marca Nemeth, per la partecipazione ai prossimi campionati Europei.

"E' per noi un grande piacere aver fatto felice la nostra campionessa- ha dichiarato Deni - È un piccolo gesto che testimonia il nostro impegno e la nostra attenzione per gli atleti agrigentini di qualsiasi sport, che fanno enormi sacrifici per portare in alto il nome della nostra gloriosa città. Io personalmente amo tutto lo sport e sono orgoglioso se una nostra atleta riesca a conquistare medaglie e trofei in campo nazionale e internazionale. Nel caso di Giusi Parolino, abbiamo cercato di sostenerla e supportarla in tutti modi, permettendole anche di allenarsi allo stadio Esseneto di Agrigento e agevolando i suoi allenamenti per la preparazione ai prossimi avvenimenti sportivi, anche perché non ha un campo e uno spazio idoneo dove potersi allenare per la carenza di strutture sportive ad Agrigento".

Il Presidente ha anche annunciato di volersi impegnare personalmente nella ricerca di uno sponsor per l'atleta: "Annuncio anche che mi impegnerò personalmente per trovare uno sponsor a Giusi - ha affermato il presidente - Che le possa permettere di partecipare al ricco calendario del programma gare 2023 che oltre agli Europei, la vedrà impegnata nelle pedane dei prossimi Campionati Italiani lanci lunghi invernali, Campionati italiani individuali oltre a tutte le innumerevoli gare regionali assolute e di categoria".

Per quanto riguarda il campo, ieri la formazione di Terranova ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile sfida di domenica prossima al “Nino Vaccara” di Mazara, contro la Mazarese. Prevenzione, attivazione e lavoro metabolico per i biancazzurri. Terapie per Scozzari, D’Amico e Dispenza, in gruppo tutti gli altri. Oggi doppia seduta come da programma.