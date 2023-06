Akragas, Daniele Indelicato sarà l’allenatore dei portieri per la prossima stagione

Daniele Indelicato è il nuovo allenatore dei portieri dell'Akragas. Lo ha annunciato la società biancazzurra, con una nota sulla propria pagina Fb.

Agrigentino, classe '85, l'allenatore dei portieri gode di un fantastico curriculum avendo già ricoperto l'incarico di responsabile dell'area portieri dell' A.S. Roma Academy di Dubai e nel Dibba Al-Hisn UAE, squadra militante in First Division League.

Indelicato farà parte dello staff di Coppa.