Akragas, da oggi comincia la prevendita dei biglietti per la gara casalinga contro la Parmonval

Ancora un turno casalingo per l'Akragas: domenica, infatti, andrà in scena la sfida alla Parmonval.

La società biancazzurra rende noto che da oggi inizierà la prevendita dei biglietti per assistere alla partita di campionato di domenica contro la formazione palermitana, in programma alle ore 15 allo stadio Esseneto di Agrigento. I biglietti potranno essere acquistati a partire da oggi e poi domani presso la segreteria dello stadio Esseneto. Infine, domenica 19 febbraio, giorno della partita, verrà aperto il botteghino allo stadio Esseneto di Agrigento dalle ore 10:30 e fino all’inizio della partita.

Inoltre, sarà possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche la domenica fino all’inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito vivaticket.

Ecco i prezzi:

Tribuna coperta: € 12.00

Tribuna VIP: € 20.00

Curva Sud: € 7.00

Donne: € 5.00

Settore Ospiti € 10.00

L'Akragas non può sbagliare il turno casalingo, contro l'ultima in classifica: i biancazzurri, che hanno riperso il comando della classifica in virtù della vittoria di Enna contro Misilmeri nella gara di mercoledì, sperano in un passo falso degli avversari, impegnati a Carini contro il Resuttana San Lorenzo.