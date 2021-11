L’Akragas cala il pokerissimo sul Cus e sale al secondo posto

Dopo la battuta d’arresto di Castellammare l’Akragas riprende la sua marcia con una vittoria netta sul Cus Palermo che all’Esseneto viene sconfitto con un netto 5-1 che non lascia spazio a grandi interpretazioni. Per i biancazzurri la partita si è messa subito in discesa grazie al gol di testa al 4’ di Silvano cui segue quattro minuti dopo il raddoppio di Leonardi. Il 3-0 porta la firma dell’esterno Bernardo Baio destinato a salire in cattedra nel corso del match: il Cus accorcia le distanze con capitan Pensabene su rigore ma la partita è ormai segnata.

Nella ripresa la seconda rete di Baio e il primo gol in stagione di Gambino fissano il risultato sul 5-1 finale. In virtù di questo successo la squadra di mister Anastasi sale a quota 19 in classifica del girone A di Eccellenza tenendo la scia del Canicattì capolista, reduce dal successo esterno contro la Mazarese. Il modo migliore di arrivare a due giornate di fuoco che prevedono due scontri diretti: il primo a Misilmeri contro la Don Carlo la settimana prossima; il secondo all'Esseneto proprio contro il Canicattì.

Baio: “Bello segnare in questo stadio, dedico il gol a mio padre”

Decisamente uno dei migliori in campo l’esterno Bernardo Baio si è messo in mostra con una doppietta a coronamento di un’ottima prestazione personale. A fine partita il classe 2003 ha espresso la sua soddisfazione per la sua partita e per il risultato: “E’ bello segnare specie in questo stadio - ha affermato - l’importante però oggi era vincere quindi meglio così, avendo segnato io è ancora più bello. Dedico i gol a mio papà che mi segue sempre in ogni partita. In questo momento sono tutti scontri diretti, questa era una partita come le altre l’abbiamo affrontata bene e siamo riusciti a portare a casa il risultato”