Akragas, Coppa si gode la crescita dei suoi: "Graduali miglioramenti, proseguiamo così"

"Stiamo migliorando gradualmente, sarei preoccupato se non fosse così: la crescita deve avvenire passo dopo passo, proseguiamo così".

Marco Coppa, al termine del test match contro il Gela allo stadio Esseneto, vinto dal Gigante per 4-2, ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancazzurro. Il tecnico ha elogiato i passi in avanti compiuti da tutto il gruppo.

"Dobbiamo perfezionarci in tutti i reparti - ha detto Coppa - serve crescere sia fisicamente che tatticamente. In alcuni tratti del match abbiamo patito la stanchezza, siamo pesanti al momento, è inutile negarlo: nelle due fasi serve trovare soluzioni migliori. Llama? Ha fatto un grandissimo gol, è frutto e merito di tutto il gruppo: questo tipo di situazioni tattiche vengono fuori dal lavoro quotidiano".

Dopo ferragosto l'Akragas preparerà l'esordio in coppa Italia contro l'Igea Virtus: "Una squadra ben allenata - ha precisato Coppa - hanno cambiato diversi giocatori ma conosco le abilità del tecnico. Tutti gli avversari, comunque, non vanno mai sottovalutati. Sarà una partita tostissima, come certamente avverrà durante tutta la stagione. Adesso dobbiamo lavorare sulla costruzione mentale, si cresce soprattutto grazie ad una mentalità vincente".