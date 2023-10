Akragas, Coppa si gode il successo: "La vittoria più importante ottenuta sinora"

"La vittoria più importante ottenuta sinora". Non usa giri di parole Marco Coppa, tecnico dell'Akragas, per commentare l'importante successo ottenuto ieri pomeriggio dai suoi al Mimmo Rende di Castrovillari. Una vittoria in rimonta per 2-1 che certifica la crescita graduale del gruppo.

"Avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata la partita più difficile - ha chiarito Coppa - poteva esserci dietro l'angolo un calo di concentrazione dopo la bella prestazione contro il Trapani. Abbiamo recuperato la gara e poi abbiamo anche ribaltato il match - ha puntualizzato Coppa - credo sia una tappa importante del nostro percorso. Siamo scesi in campo con sei under in campo, i cambi a partita in corso hanno fatto la differenza".

Effettivamente gli innesti della ripresa hanno cambiato le sorti del match: "Non solo Mannina, ma chi è entrato è stato determinante - ha detto il tecnico - sono fermamente convinto che i cambi abbiano influito molto sulla vittoria finale. Peraltro potevamo anche fare il terzo gol, abbiamo sprecato sotto porta. Gara con la Vibonese all'Esseneto? Ci attende un'altra grande prova - ha concluso Coppa - è un periodo di fuoco: siamo in emergenza, non posso fare a meno di dirlo. Spero di recuperare qualcuno, almeno due: venerdì riprenderemo la preparazione in vista di questo incontro".