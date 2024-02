Akragas, Coppa non ha dubbi: "Abbiamo dominato contro la Vibonese, la terna arbitrale ha fatto uno scempio"

C'è grande rammarico in casa Akragas per non aver portato a casa punti preziosi per la salvezza da Vibo: il campo ha detto che i biancazzurri avrebbero meritato almeno il pareggio ma, stando alle occasioni, anche quello forse sarebbe stato stretto. Marco Coppa non usa giri di parole per definire, nel post gara, l'operato della terna arbitrale: secondo l'allenatore ci sarebbero due rigori non assegnati ai suoi e un gol annullato ingiustamente.

Le immagini della rete di Fragapane, effettivamente, sembrano dare ragione al tecnico: il fischio del direttore di gara appare dubbio sulla circostanza.

"Abbiamo assistito ad uno scempio - esordisce in sala stampa Coppa - andiamo via da qui senza capire quanto accaduto. Molti miei colleghi mi accusano di parlare sempre degli arbitri, se vogliono darmi della vittima facciano pure: non posso non sottolineare gli episodi chiave della gara. Nel primo tempo c'è un rigore netto che non ci viene fischiato, sul gol annullato a Fragapane avrebbe dovuto prima fischiare rigore o, comunque, convalidare la rete. Invece il direttore di gara annulla il gol, incomprensibilmente. C'è anche un altro episodio dubbio in area di rigore loro, poteva essere un altro penalty. Scusate ma devo sottolineare queste cose. La salvezza, il mantenimento della categoria è il nostro obiettivo: volevamo portare a casa punti preziosi".

L'allenatore, però cerca di guardare con positività al futuro: "Con il Castrovillari abbiamo ottenuto una vittoria importante ma non siamo ancora salvi - ha precisato Coppa - eravamo venuti qui convinti di poter fare punti e lo avremmo meritato. Se, però, le prestazioni dei miei ragazzi sono queste non penso avremo problemi nel centrare l'obiettivo".