Akragas, Coppa dopo la vittoria col Ragusa: “Ci hanno messo in difficoltà, bravi noi ad essere cinici”

Ieri pomeriggio, all'Esseneto, l'Akragas ha battuto 1-0 il Ragusa nel primo turno di Coppa Italia. I biancazzurri, grazie alla rete nei minuti iniziali di Di Mauro, bissano il successo contro la Nuova Igea Virtus. Nonostante la vittoria e un buon fraseggio, però, diverse le cose da migliorare, soprattutto perché il Ragusa ha messo in seria difficoltà il Gigante.

Ne è consapevole anche Marco Coppa, allenatore biancazzurro, che ha analizzato in sala stampa la prestazione offerta dai suoi: "Faccio i complimenti al Ragusa - ha esordito il coach - sono venuti qui ad Agrigento per disputare un grande match. Siamo andati in difficoltà ma i miei ragazzi sono stati bravi e cinici, hanno sfruttato bene le poche occasioni che ci hanno concesso".

La sofferenza biancazzurra, secondo Coppa, rientra nel graduale processo di crescita della squadra: "Abbiamo dimostrato che da squadra sappiamo anche soffrire - ha precisato il tecnico - l'Akragas non deve essere soltanto bella ma deve anche avere la capacità di saper stare unita quando l'avversario pressa molto. In fase di possesso un passo indietro rispetto allo scorso match, siamo stati imprecisi anche durante il non possesso. Inevitabilmente il vantaggio immediato ti comporta poi una gestione diversa della gara, speravamo in alcune ripartenze efficaci per chiudere il match ma non siamo più riusciti a creare molte occasioni. Diamo i giusti meriti anche all'avversario, sapevo che ci avrebbero fatto giocare poco. Dobbiamo lavorare sulla mentalità vincente, sulla personalità: il percorso di crescita passa proprio da questi step".