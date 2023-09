Akragas, Coppa dopo la seconda vittoria consecutiva: "Anche oggi un successo ottenuto col sacrificio"

"Nel primo tempo il Sant'Agata ha giocato meglio di noi, creando più occasioni da gol e concludendo più volte verso la nostra porta. Nella ripresa, però, siamo cresciuti e credo che, complessivamente, il risultato finale sia giusto".

Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, ha commentato in sala stampa il successo dei suoi contro il Città di Sant'Agata nel turno infrasettimanale: una rete di Di Mauro ha permesso ai biancazzurri di ottenere la seconda vittoria consecutiva.

"Siamo usciti bene nella ripresa, mettendoci a 2 a centrocampo e con gli esterni più alti: abbiamo sistemato qualcosa a livello tattico. Credo sia fondamentale portare a casa i tre punti - ha dichiarato Coppa - abbiamo sbloccato il match e siamo stati bravi a portarla a casa. Non siamo al completo, c'è emergenza e la società lo sa: questo gruppo, però, è unito e anche oggi è stata una vittoria di squadra. Ci sta soffrire, è inevitabile, però credo che ottenere l'intera posta in palio sia fondamentale. Ho già discusso con la società relativamente all'aspetto numerico della squadra, stiamo cercando di sistemare la rosa al meglio e al più presto".

Chiusura dedicata ad alcuni aspetti tattici dell'incontro: "Non dobbiamo sottovalutare mai gli avversari - ha precisato Coppa - e credo sia necessario ricordare come in campo vadano anche gli altri, quindi serve sempre attenzione per fronteggiare le situazioni in campo. Io ho iniziato, come a Palmi, con tre uomini in mezzo al campo perchè comunque siamo in emergenza. Se a livello numerico dovessero sistemarsi alcuni fattori, tornerei senz'altro al 4-2-3-1: nel secondo tempo ci siamo messi così e devo dire che questo modulo, provato e rodato, mi dà le giuste risposte. Devo però fare i conti con la rosa attuale - ha concluso Coppa - vedremo cosa succederà".