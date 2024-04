Akragas, Coppa amaro: “La peggiore prestazione casalinga della stagione”

"La peggiore partita casalinga della stagione, non ci sono dubbi".

Marco Coppa, tecnico dell'Akragas, è categorico al termine del match perso dai suoi all'Esseneto contro il San Luca: gli ospiti hanno ribaltato il vantaggio su rigore di Litteri grazie alle reti di Pelle e Diarra.

A fine partita è apparso molto amareggiato l'allenatore in sala stampa: "Avevo chiesto ai ragazzi di non mollare dopo aver raggiunto la salvezza - ha detto Coppa - abbiamo giocato una brutta partita. Mi dispiace tantissimo per la prestazione, avevo detto alla squadra che non potevamo permetterci di staccare la spina. La sconfitta sicuramente è figlia anche dei miei errori, indubbiamente. Anche i ragazzi, però, devono prendersi le loro responsabilità. Dalla panchina, oggi, non ho riconosciuto la mia squadra: è stato sbagliato l'atteggiamento in campo. Tanti calciatori hanno staccato l'interruttore - ha concluso - questo non può accadere da giocatori professionisti. Dovevamo mantenere l'umiltà, mi sa che molti sono già andati in vacanza".

In sala stampa anche il patron Giuseppe Deni, rammaricato per la sconfitta: "Siamo alle battute finali di una stagione nella quale abbiamo tenuto fede alle promesse iniziali - ha esordito - volevamo mantenere la categoria e ci siamo riusciti. Oggi, però, non mi aspettavo questa prestazione dai ragazzi: mi sa che molti sono già mentalmente in villeggiatura. Ho detto allo staff che domani deve esserci allenamento, il campionato non è ancora finito. Bisogna finire la stagione sudando la maglia. L'anno prossimo alzeremo l'asticella - ha concluso- l'obiettivo è fare un campionato da protagonisti. Abbiamo un progetto in mente, lo illustreremo a breve: è chiaro che la concessione dello stadio comunale rappresenta un passo importante".