Akragas, Coppa amaro dopo il ko col Trapani: "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, potevamo trovare il gol. Poi, ad inizio ripresa, il loro secondo gol ci ha tagliato le gambe". Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, si è soffermato sulla sconfitta in Coppa Italia contro il Trapani: i granata hanno battuto 3-0 i biancazzurri. Il Gigante è riuscito a tenere testa alla corazzata di Torrisi per buona parte della gara.

"Non abbiamo una rosa ampia come il Trapani - ha precisato Coppa - chi ha giocato comunque ha fatto una grande partita. Ad avvio ripresa un errore nostro ci ha beffato, eravamo rientrati in campo convinti di riprenderla. Dopo il loro doppio vantaggio è diventato difficile scardinare la loro difesa, sono molto bravi nel palleggio e nella gestione del possesso. Cosa salvo della prestazione? Chi ha giocato meno mi ha confermato che posso contare sul loro apporto, sono soddisfatto. Abbiamo giocato quasi ad armi pari contro il Trapani, loro hanno in rosa grande esperienza. Nella prima frazione, in parte, siamo stati a tratti superiori. Certamente se vai sotto 2-0 contro di loro diventa complicatissimo riagguantare il match. Abbiamo giocato in maniera diversa, lavorando molto su questo aspetto: le risposte che attendevo sono arrivate. C'è stata grande abnegazione da parte dei ragazzi - ha concluso Coppa - tutto questo mi ha reso felice".