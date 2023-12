Akragas, Coppa alla vigilia del derby col Siracusa: “Gara complicata ma possiamo fare bene”

"Affrontiamo una corazzata ma possiamo fare bene anche contro di loro".

Marco Coppa, tecnico dell'Akragas, si è pronunciato così dalla sala stampa dell'Esseneto sul derby di domani contro il Siracusa. L'allenatore biancazzurro conosce le insidie del match ma si dice fiducioso per la prestazione dei suoi.

"A livello di rosa, a livello economico, il Siracusa è indubbiamente una corazzata. Se giocheremo con personalità e umiltà potremo fare bene: per giocare a calcio servono questi fattori. I giovani devono alzare l'asticella della personalità, gli altri devono giocare con grande attenzione. Sono convinto che se metteremo in campo questo potremo fare bene. Ci siamo allenati bene in settimana - ha proseguito Coppa - ma abbiamo dovuto attenzionare alcuni casi che vanno gestiti. I tifosi ci aiuteranno - ha concluso Coppa - questa è una grande piazza che può soltanto crescere".