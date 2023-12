Akragas, Coppa a testa alta dopo il derby col Siracusa: "Ottimo primo tempo, il calcio è fatto di episodi"

"Il calcio è fatto di episodi: se facciamo gol nella prima mezz'ora la partita può cambiare. Ne sono fermamente convinto, meritavamo il gol ma hanno segnato loro".

Marco Coppa commenta così la sconfitta interna nel derby contro il Siracusa. Dalla sala stampa dell'Esseneto l'allenatore biancazzurro ha analizzato la prestazione dei suoi: "Serve onestà intellettuale nel giudicare - ha esordito Coppa - non capisco quale sia il piacere nel criticare i ragazzi o l'allenatore: se segnavamo nella prima mezz'ora la partita poteva indirizzarsi verso il nostro binario. In diverse circostanze potevamo fare gol, non lo abbiamo fatto e loro invece sì. Questo è il calcio, la sfida di oggi per me sta tutta nei primi 30 minuti. Loro fanno gol quando non lo meritavano proprio, ma ci sta. Noi sapevamo di dover soffrire, dispiace però non aver concretizzato la grande mole di gioco creata nei primi 30 minuti. Dopo lo svantaggio abbiamo perso serenità, quindi loro hanno trovato il raddoppio. Con grande serenità dobbiamo dire la verità: abbiamo perso contro un avversario molto più forte di noi ma immeritatamente. Se fossimo passati in vantaggio - conclude Coppa - probabilmente staremmo qui a parlare di un'altra gara. Mercoledì contro il Portici mi attendo un impegno tostissimo, andremo lì per l'ennesima battaglia: non vogliamo mollare, oggi usciamo a testa alta".