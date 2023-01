Akragas, Cipolla suona la carica: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva per vincere la gara"

Il capitano ha analizzato il match di domani, che vedrà i biancazzurri in campo contro la Nissa. Un derby che arriva dopo la batosta subita mercoledì scorso, contro la Nuova Igea Virtus, in finale di Coppa Italia di Eccellenza. Per la formazione di Terranova è necessario ripartire immediatamente