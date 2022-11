Akragas-Castellammare, è iniziata la prevendita dei biglietti per domenica

E' cominciata questo pomeriggio la prevendita dei biglietti per assistere alla partita di campionato, valida per la decima giornata di andata, tra Akragas e Castellammare del Golfo. Il match è in programma domenica alle ore 14:45, allo stadio Esseneto di Agrigento. I biglietti. come comunicato dalla società attraverso una nota ufficiale sul profilo Facebook, potranno essere acquistati a partire da oggi, venerdì 11 novembre, dalle ore 15 alle 19 presso la segreteria dello stadio Esseneto. Sabato, invece, si potrà acquistare il biglietto dalle ore 15 alle 19, sempre presso la segreteria dello stadio.

Domenica 13 novembre, giorno della partita, sarà possibile acquistare il biglietto al botteghino dello stadio Esseneto di mattina dalle ore 10:30 e fino all'inizio della gara.

Ecco i prezzi:

Tribuna coperta: € 12.00

Tribuna VIP: € 20.00

Curva Sud: € 7.00

Settore Ospiti € 10.00

Donne € 5.00