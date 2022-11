Akragas, Terranova dopo il pari col Castellammare: "Miglioreremo in fase di finalizzazione"

Primo pareggio casalingo della stagione per l'Akragas, ieri pomeriggio contro il Castellammare: all'Esseneto il match si è concluso sull'1-1. Il primato in classifica, adesso, viene minacciato dal ritorno delle avversarie: al secondo posto la Don Carlo Misilmeri è a -2, mentre al terzo posto c'è la Pro Favara a tre lunghezze di distanza.

L'allenatore biancazzurro ha analizzato il match in sala stampa, dichiarando però di non voler rimproverare nulla ai ragazzi: "Abbiamo subito il gol sull'unico tiro in porta degli avversari, abbiamo avuto grande voglia di trovare la vittoria sino alla fine. Ci è mancato, forse, un pizzico di fortuna. E' chiaro che il pari in casa, per una squadra che ambisce alla vittoria finale, non è mai un buon risultato. La prestazione, comunque, a mio parere c'è stata - ha proseguito Terranova - non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi. Il campionato non era chiuso un mese e mezzo fa e non lo è certamente nemmeno dopo questa sfida".

Il tecnico di Mazara del Vallo ha concluso la sua disamina focalizzando l'attenzione sull'aspetto della finalizzazione: "Abbiamo fallito diverse situazioni favorevoli, lavoreremo in settimana per migliorare il dato della finalizzazione. Abbiamo tirato in porta undici volte, non è un dato basso: bisogna migliorare sull'aspetto tecnico. Nel primo tempo, poi, abbiamo perso dodici palloni nella nostra metà campo e questo chiaramente non va bene".