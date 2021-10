Akragas verso la sfida contro Castellammare, Costantino: "Sarà una partita difficile ma arriviamo con entusiasmo"

Dopo la vittoria netta nel derby contro Casteltermini l'Akragas torna in campo per affrontare domani il Castellammare, una delle squadre rivelazione di questo campionato, con l'obiettivo di confermarsi in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza. Per l'occasione il club biancazzurro utilizzerà per la prima volta le nuove maglie, autoprodotte dal club.

Il centrocampista Rosario Costantino ha espresso sui canali ufficiali della società le sue considerazioni in vista di questo match importante, partendo dal momento della squadra: "Sicuramente arriviamo con entusiasmo - ha affermato -i risultati per noi sono favorevoli in questo momento, dobbiamo continuare così con questo spirito e questa voglia e fare la nostra gara. Non dobbiamo sottovalutare nessuno: guardiamo sì la classifica, ma che giochiamo con la prima o con l’ultima, noi dobbiamo guardare sempre al nostro e non sbagliare mai atteggiamento". In merito al primato in classifica: "Il primo posto da morale, lo spogliatoio vive la settimana serenamente e quando scendi in campo le squadre ti temono".

Costantino ha poi parlato della partita e di cosa sarà necessario per vincere: "Sarà una gara difficile - ha detto- loro hanno una buona classifica, giocano un buon calcio per quel che si dice, non dobbiamo sottovalutare nessuno e fare il nostro". Il centrocampista palermitano ha anche parlato dell'organico: "La squadra è competitiva- conclude-, c’è tanta qualità, ogni settimana ti devi guadagnare il posto perché siamo in tanti ma è meglio così perché se c’è competizione significa che la squadra ha una rosa importante.