Akragas, capitan Cipolla vuole un riscatto immediato: “Scontro diretto importante”

Vigilia di Akragas-Sancataldese, dodicesima giornata di andata del campionato di Serie D, girone I.

Calcio d’inizio ore 14:30, stadio Esseneto di Agrigento.

Il capitano Alfonso Cipolla ha analizzato in sala stampa il match: "Per noi sarà uno scontro diretto importante - ha esordito - una partita tosta, agguerrita. Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta di Locri. Ci sarà da battagliare, il nostro terreno di gioco sicuramente non è in condizioni ottimali. Dovremo mettere in campo tutto quello che non abbiamo messo mercoledì a Locri".

Chiusura dedicata alla nuova classifica dopo il ritiro dal campionato del Lamezia Terme: l'Akragas è salita al quinto posto.

"Non guardiamo la classifica - ha precisato il capitano - prima mettiamo in sicurezza l'obiettivo primario, poi si vedrà. Chi scenderà in campo sono sicuro che farà bene. Cosa farà la differenza? Il nostro pubblico, i nostri tifosi sono speciali. Chiedo loro di sostenerci sempre - ha concluso Cipolla - anche dopo una brutta partita: la loro spinta è sempre determinante".