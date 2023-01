Akragas, capitan Cipolla chiama a raccolta i tifosi: "Si è riacceso l'entusiasmo, domani serve la spinta del pubblico"

"Per noi adesso saranno quattordici finali, ogni partita diventa importantissima. Domani speriamo di portare a casa altri tre punti".

Alfonso Cipolla, difensore dell'Akragas, è carico per il match di domani contro il Mazara, in programma alle ore 14:30 allo stadio Esseneto di Agrigento.

Il capitano ha chiamato a raccolta i tifosi dell'Akragas per il big match contro i canarini: "Noi siamo concentrati sull'obiettivo finale - ha dichiarato Cipolla - affrontiamo le gare tutte nella stessa maniera. Il Mazara sta facendo bene, ma noi non possiamo permetterci errori. Confido in un grande pubblico domani, anche contro la Leonfortese in trasferta ho visto tanti nostri sostenitori. Vedere tanti tifosi allo stadio significa che stiamo facendo bene, abbiamo riportato un entusiasmo che non si vedeva da anni. Akragas miglior difesa d'Italia? Le statistiche fanno piacere, chiaramente, ma dobbiamo restare sul pezzo".