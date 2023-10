Vigilia di derby in casa Akragas, domani arriva il Canicattì: Coppa vuole riprendere il cammino interrotto

Vigilia di derby agrigentino in casa Akragas: domani i biancazzurri sfideranno allo stadio Esseneto il Canicattì.

Calcio d’inizio ore 15, match valido per la decima giornata di andata del campionato di Serie D, girone I. Marco Coppa ha presentato il match dalla sala stampa: "Sarà una partita diversa rispetto alla Coppa Italia - ha esordito il tecnico del Gigante - loro sono sicuro che avranno un approccio diverso. Hanno una mentalità importante, costruita dal loro allenatore. Noi ricerchiamo la continuità persa contro il Real Casalnuovo, stavamo crescendo in termini di prestazione: vogliamo riprendere il cammino interrotto. Le motivazioni non mancano, a prescindere dal derby: abbiamo bisogno di punti. La squadra sta bene, nonostante l'amarezza e la delusione per l'ultima sconfitta".

Coppa, infine, ha commentato gli elogi ricevuti in settimana dal presidente Deni: "Sono molto contento - ha puntualizzato Coppa - so che c'è stima nei miei confronti da parte di tutta la società e da parte della città: il gruppo ha meritato questo riconoscimento. Adesso la squadra deve mantenere questa fiducia che ci è stata accordata. Il primo obiettivo è la salvezza, come ribadito dal patron: serve focalizzarci su questo tipo di traguardo. Poi eventualmente vedremo se sarà possibile fare qualcosa in più. La Coppa Italia contro il Trapani? Sarà una partita difficile, affronteremo nuovamente la squadra più forte: ci faremo trovare pronti".