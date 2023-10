Akragas, Coppa elogia i suoi ragazzi dopo il derby: "La prestazione è andata oltre il risultato"

L'Akragas ha battuto il Canicattì 2-1 ieri pomeriggio allo stadio Esseneto. I biancazzurri, in netta superiorità numerica (3 espulsi per i biancorossi), sono stati padroni del campo per tutti i novanta minuti. Tuttavia, un'amnesia difensiva clamorosa ha determinato il gol di Sidibe all'86' che ha tenuto vive le speranze del Canicattì.

A fine partita il tecnico biancazzurro, Marco Coppa, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: "Un errore del reparto, un episodio non giustificano le offese da parte di pseudo tifosi nel finale - ha esordito il tecnico - la prestazione è andata oltre il risultato. Sono felice per i ragazzi, un po' dispiaciuto per il trattamento ricevuto da alcuni dopo la partita. Uno svarione difensivo che non giustifica la reazione e i commenti di qualcuno: è inaccettabile. E' stata una partita giocata ad alti livelli da parte nostra, sotto tutti gli aspetti: mentale, atletico, tattico e fisico. Faccio i complimenti anche al Canicattì, non hanno mai mollato: non è una sorpresa questa, daranno filo da torcere a tutti".

I tre punti hanno un valore importante e Coppa lo riconosce: "Ci siamo rifatti subito dopo il ko - ha precisato Coppa - siamo ripartiti bene contro un avversario tosto. E' un successo che vale moltissimo, ci consente di proseguire nel cammino che abbiamo deciso di avviare. Questi ragazzi vanno soltanto elogiati, stanno dando tutto per questa maglia. Mercoledì andremo a battagliare a Locri - ha concluso Coppa - l'obiettivo principale resta la salvezza: raggiunta quella il prima possibile si potrà pensare ad altro".