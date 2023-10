Akragas-Canicattì, il derby è biancazzurro: la squadra di Coppa vince 5-3 ai calci di rigore

L'Akragas di Marco Coppa ha sconfitto il Canicattì nel derby di Coppa Italia di serie D, valevole per il terzo turno: la gara è terminata 5-3 dopo i calci di rigore. Al termine dei novanta minuti, piuttosto equilibrati, il risultato era di 1-1: Llama apriva le danze all'89' con una magistrale punizione ma al 94' giungeva il pari di Sidibe con un tiro dalla traiettoria beffarda. Ai calci di rigore strepitoso Busà: il portiere biancazzurro para le conclusioni di D'Onofrio e Viglianisi e regala la vittoria ai suoi. I rigoristi dei padroni di casa sono stati impeccabili: a segno Grillo, Llama, Di Mauro e Trombino. Bello il cucchiaio di quest'ultimo, che riceve gli applausi dell'Esseneto.

Le scelte iniziali e il turnover annunciato in entrambe le squadre

In entrambe le formazioni gli allenatori danno spazio a chi ha giocato meno, inevitabile il turnover: i moduli sono speculari.

Coppa schiera Busà in porta; Rechichi, Rossi e Mannina in difesa; Bruno, Di Stefano, Perez, Sanseverino e Di Mauro a centrocampo; Grill e Marrale in avanti.

Pidatella, invece, si affida a Testagrossa tra i pali; Amenta, Raimondi e Messina compongono il trio difensivo; Vecchi, Tempesta, Viglianisi, Salvia e Tedesco a centrocampo; D’Onofrio e Meneses compongono il duo in attacco.

La partita è molto equilibrata, poche le emozioni all’Esseneto. Dopo otto minuti gli ospiti hanno una buona chance: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Meneses tutto solo per poco non c’entra lo specchio della porta. Dopo questo episodio, però, l’equilibrio regna sovrano e non si registrano più azioni particolarmente pericolose: le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

L'equilibrio sino all'89', poi le reti di Llama e Sidibe

Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia, le seconde linee in campo faticano a trovare varchi liberi, entrambe le formazioni prestano particolare attenzione alla fase difensiva. Poche sbavature, da una parte e dall’altra, ma non ci sono grandi sussulti. Ad un minuto dalla fine, però, l’Esseneto esulta: l’Akragas passa in vantaggio grazie al gol di Llama, direttamente su calcio di punizione. Magistrale esecuzione dell’ex centrocampista del Catania. La gioia, però, è brevissima perché al 94’ è Sidibe a firmare il gol del pari biancorosso: il tiro del centrocampista prende una strana traiettoria per via di una deviazione e beffa così Busà.

Nei secondi finali non accade più nulla, si va dunque ai calci di rigore.

I calci di rigore

È l’Akragas a trionfare, decisivi due errori dei biancorossi. Busà para il tiro di D’Onofrio, il secondo penalty della serie, e l’esecuzione di Viglianisi. Nei biancazzurri segnano tutti: Grillo, Llama, Di Mauro e Trombino (cucchiaio pregevole).