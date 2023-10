Akragas, Coppa dopo la vittoria contro il Canicattì: "Si scende in campo sempre per vincere"

L'Akragas ha battuto 5-3 il Canicattì ai calci di rigore, ottenendo così la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. I biancazzurri hanno sconfitto la squadra allenata da Orazio Pidatella grazie a delle perfette esecuzioni dagli undici metri e alle parate di Busà, bravo a neutralizzare due calci di rigore biancorossi. Al termine dei novanta minuti la sfida si è conclusa sull'1-1: alla punizione di Llama ha risposto la rete di Sidibe.

In sala stampa, a fine partita, è arrivato il commento di Marco Coppa: l'allenatore del Gigante si è detto soddisfatto per il passaggio del turno.

"Sarebbe stato un peccato non passare il turno - ha esordito Coppa - credo che sia stata una qualificazione meritata. Abbiamo sbloccato la gara quasi alla fine, poi mi sembrava fossimo in controllo totale ma negli ultimi secondi abbiamo preso il gol del pari. Non mi aspettavo, sinceramente, di essere raggiunto nelle battute finali. Busà? Voglio spendere due parole per lui, ha fatto una bella partita parando due rigori. Un plauso, inoltre, a chi ha giocato meno: Perez, per esempio, mi è piaciuto. Di Stefano, Bruno, sono ragazzi di qualità. Per noi questa vittoria significa continuità nei risultati e nella crescita: oggi sono cambiati gli interpreti in campo ma i ragazzi hanno risposto positivamente e sono molto soddisfatto".

In sala stampa anche Cristian Llama, autore della rete che ha sbloccato il match: "Sono molto contento per la qualificazione - ha dichiarato Llama - abbiamo meritato la vittoria a mio avviso. Sono stato fuori quindici giorni per un problema alla caviglia, mi dispiace molto ma sentivo dolore e non potevo scendere in campo. Non sono ancora al 100% - ha svelato il centrocampista - ma lavorerò duramente per tornare in condizione ottimale. Credo che dobbiamo continuare a crescere, partita dopo partita: seguendo le direttive del mister sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni".